Plus de 100 kg de zamal en partance vers l'île soeur : Quatre individus arrêtés en flagrant délit de préparation

Ce jeudi, quatre personnes auraient été arrêtées dans le cadre d'un important trafic de zamal entre la Réunion et l'île Maurice alors qu'elles s'apprêtaient à faire partir une importante cargaison de zamal péi. En garde à vue dans différents services de la Gendarmerie nationale depuis leur arrestation, trois d'entre elles devraient être présentées à un juge d'instruction dans l'après-midi. Une information Zinfos974. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 16 Avril 2023 à 11:51

C'est sous commission rogatoire que quatre individus auraient été arrêtés ce jeudi alors qu'ils s'apprêtaient à acheminer vers Maurice plus d'une centaine de kilo de zamal. Selon les premiers éléments, contrairement aux précédentes prises effectuées dans l'Est du département, le trafic s'organisait de l'Ouest. Une valeur de revente gigantesque est avancée puisqu'à Maurice, le kilo de zamal péi se négocie à environ 20 000 euros le kilo. Les quatre suspects, deux hommes et deux femmes, ont été placées en garde à vue sous la houlette de la section de recherches de la gendarmerie, selon nos informations. Un des membres du quatuor aurait été hospitalisé à l'issue d'une chute qui se serait produite au moment de l'arrestation.



Le quatuor devrait selon toute vraisemblance être mis en examen pour trafic de stupéfiants ce dimanche après-midi dans le cabinet d'un juge d'instruction dionysien et au CHU de Bellepierre. La question de leur placement en détention provisoire pour la suite de l'enquête, et d'éventuelles nouvelles interpellations, se posera ensuite dans celui du juge des libertés et de la détention.