Plus de 100 familles d'enfants malades à l'honneur avec l'association Famill'Espoir

L'association Famill'Espoir, qui soutient les familles d'enfants porteurs de handicap ou de maladies chroniques, a célébré Noël un peu en avance avec plus de 100 familles d'enfants malades, ce week-end. A cette occasion, le hall du PFME du CHU Sud Réunion a été décoré dans le but d'offrir "un petit havre de paix où les parents dont l'enfant est hospitalisé pourront venir se ressourcer et penser un peu à autre chose l'espace d'un instant durant ce mois de décembre".

Vendredi, plus de 60 enfants y ont reçu leurs cadeaux après un goûter de Noël organisé par Famill'Espoir et leurs parrains, Dimitri, Ludivine et le clan Payet en présence du Père Noël, de Olaf et des Reines des Neiges. Vendredi, plus de 60 enfants y ont reçu leurs cadeaux après un goûter de Noël organisé par Famill'Espoir et leurs parrains, Dimitri, Ludivine et le clan Payet en présence du Père Noël, de Olaf et des Reines des Neiges. Dimanche, l'association a donné rendez-vous à la trentaine de familles qu'elle soutient pour le dernier pique-nique de l'année dans la forêt de l'Etang-Salé. Découverte des rapaces de Bernard Gougache, Boubou le Hibou et de Lili la Chouette, bataille de Sumo, course de goni, distribution de cadeaux...

"Quand on est parents d'enfants à besoins spéciaux, il n'est pas souvent facile de prendre du temps pour soi...Une maman rentre chez elle les yeux plein de larmes, se demandant quand était ce la dernière fois qu'elle a autant ri et profité de sa journée", se réjouit l'association. Le soir de Noël, l'association organise un apéro dinatoire offert aux parents qui vont passer leur réveillon avec leur bébé à l'hôpital, en réanimation et soins intensifs.









