Plus de 10 km d'embouteillages à l'entrée ouest de St-Denis, circulation difficile sur le Boulevard Sud

Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 11:41 | Lu 1739 fois



Près de 1400 m3 de béton coulés ce weekend pour la réalisation de l'échangeur de Saint-Denis

Le CRGT relevait ainsi au milieu de la matinée près de 5 km de bouchons entre la Pointe du Gouffre et le pont Vinh-San. La circulation est plus fluide dans le sens ouest/nord, car régulée par le feu tricolore situé juste avant le pont Vinh-San.



La situation ne s'est pas arrangée depuis: à la mi-journée, plus de 10 km de bouchons ont été recensés pour atteindre Saint-Denis depuis l'ouest, paralysant le Boulevard Sud, complètement saturé.



