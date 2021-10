Plus de 1 700 marmailles en chœur avec l’EAIO !

Contexte sanitaire oblige… Le concert de restitutions de fin d’année scolaire, regroupant tous les marmailles accompagnés de musiciens, n’a pas pu se faire comme habituellement à l’occasion du Festival Détak Baro à Trois-Bassins, ni au Parc du 20 décembre à Saint-Leu.



Nous avons donc relevé le défi de rendre ces restitutions de spectacles encore plus accessibles et pour le plus grand nombre !



Rendez-vous en ligne !

Retrouvez pas moins de 45 vidéos sur le site de l’EAIO !



Une vidéo globale rétrospective, des interviews (parole donnée aux enfants, à la vice-présidente du TCO déléguée à la Culture, à la directrice de l’EAIO et aux intervenants et artistes pédagogues qui ont participé à ce beau projet fédérateur) …



Cliquez sur le visuel pour accéder à l’ensemble des vidéos de restitution en ligne.



Vous avez apprécié? Likez cet article (en bas de page) pour applaudir et encourager ces marmailles qui ont fait les chœurs avec cœur 😉



Bravo à tous les artistes en herbe et merci à toutes celles et ceux qui ont permis cette belle dynamique artistique en milieu scolaire !



Zoom sur …

La Chorale des Ô

Thomas Bégrand et Henry Duffour, les intervenants de l’EAIO qui ont conduit le projet artistique “Tu vois c’que je veux dire ?”, ont proposé aux classes (18 de Saint-Leu et 12 de Trois-Bassins, soit 705 élèves) un répertoire de chansons originales (une dizaine de titres) pour parler en humour et en musique de leur quotidien et de notre quotidien à tous … finalement !



Les chansons abordent des notions et des valeurs comme l’école, les copains, la famille, les rêves, les écrans, la différence, l’écologie, …



Les artistes en herbe ont eu l’opportunité de pratiquer le chant chorale ainsi que l’art visuel. Ils ont également eu le grand plaisir de rencontrer un artiste du territoire de la côte Ouest, Tias (Mathias Vienne). Ils ont travaillé une chanson de son répertoire en langue kréol.



La Chorale du Cycle 3

Le projet artistique “La Kaz A Jazz”, proposé et conduit par Sylvia Pellegrini et Henry Duffour, s’est basé sur un répertoire de chansons originales (15 chansons) écrites et composées par eux-mêmes.



Outre la pratique du chant chorale, les classes (31 de Saint-Leu et 10 de Trois-Bassins, soit 1 067 élèves) ont ainsi pu découvrir ce qu’est le Jazz, à travers des textes et des sons d’instruments, et au fil d’un conte musical qui a pris toute sa dimension lors de la restitution finale !





Ces projets initiés par l’EAIO, dans le cadre de la politique de démocratisation culturelle du TCO, ont bénéficié du soutien financier de la DAC Réunion et de la DAAC (Éducation Nationale).