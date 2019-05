Plus de 1 300 cas de dengue confirmés : 200 agents poursuivent la lutte sur le terrain

Du 22 au 28 avril, plus de 1 322 cas de dengue ont été confirmés. L’activité de l’épidémie se maintient à un niveau élevé. Pour limiter la propagation du virus, plus de 200 agents de lutte anti-vectorielle continuent sur leur lancée et interviennent jour et nuit dans les quartiers où les cas sont signalés. Dans cette optique, une nouvelle campagne de communication a vu le jour et vise à interpeler la population réunionnaise sur les risques liés à la dengue et les incite à se protéger.



Les foyers du Sud restent les plus actifs concernant l’épidémie de dengue. La situation épidémique sur l’Ouest augmente, notamment sur Saint-Paul où le nombre des cas a doublé ces deux dernières semaines.



À l’Est, la commune de Saint-André connaît une réapparition du nombre de cas, avec 25 cas déclarés en 2 semaines.



Les foyers émergents sont situés dans:



Le Nord : Sainte-Clotilde, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

Sainte-Clotilde, Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne L’Est : Saint-André, Sainte-Rose, Bras-Panon et Saint-Benoît

Saint-André, Sainte-Rose, Bras-Panon et Saint-Benoît Le Sud : La Plaine des Cafres, Cilaos, Entre-Deux et Saint-Philippe

La Plaine des Cafres, Cilaos, Entre-Deux et Saint-Philippe L’Ouest : Saint-Leu, Piton Saint-Leu, La Chaloupe, Bernica, Saint-Gilles-Les-Hauts, Saint-Gilles-Les-Bains, Le Guillaume, Bellemène/Saint-Paul, Saint-Paul Bois-de-Nèfles, Le Port et La Possession.



“Tous concernés, AGISSONS !”



La Préfecture et l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) lancent cette semaine une campagne de communication afin d’inciter les Réunionnais à agir contre la dengue.

L’enjeu de ce projet est de permettre à la population de prendre conscience des risques liés à l’épidémie et ainsi se protéger à travers 3 gestes primordiaux :



-Geste n°1 : Je me protège des piqûres de moustiques



-Geste n°2 : J’élimine l’eau stagnante



-Geste n°3 : Je consulte un médecin en cas de symptômes





Rappel de la campagne de démoustication de nuit jusqu’au 13 mai 2019 :



Les communes concernées sont : Saint-Pierre, L’Etang-Salé, Le Tampon, Les Avirons, Saint André, Sainte-Suzanne, Saint-Paul (Trois-Chemin), Saint-Leu, Saint-Joseph.



Retrouvez toutes les informations sur les zones concernées sur le site de l’ARS.