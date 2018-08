Plus de 0,3 million de m3 de lave émis lors de la dernière éruption

L'inflation du Volcan a bien repris au cours de ce mois de juillet, marqué par une éruption qui a duré moins de 18 heures. Dans son dernier bulletin mensuel, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) nous apprend que cette inflation "fut le témoin d’une réalimentation profonde en magma et d’une pressurisation du réservoir magmatique superficiel".



Une pressurisation "qui a conduit à l’éruption du 13 juillet, qui n’a vidangé que très partiellement ce réservoir". Cette éruption, qui a recouvert un peu plus de 400 m de balisages du sentier de randonnée menant au sommet et presque engloutit la Chapelle de Rosemont, a émis environ 0,3 millions de m3 de lave.



L'OVPF nous apprend également que le secteur intrudé par le magma lors de cette éruption sur le flanc nord-nord-ouest "ne l'avait pas été depuis au moins 400 ans".



Autre information révélée par l'institut volcanologique, l’inflation du volcan a repris "dès la fin de l’éruption". "Une augmentation de la sismicité a également été observée le 26 juillet, synonyme d’une accélération dans la pressurisation du réservoir et d’une fragilisation de ce dernier", explique l'Observatoire. Une éruption n'est donc pas à exclure dans les prochaines semaines…



Au niveau des chiffres, l'OVPF a enregistré au cours du dernier mois 1 411 séismes volcan-tectoniques (0 à 2 km de profondeur) sous les cratères sommitaux et sous le flanc nord, 286 effondrements dans le cratère Domolieu et au niveau des remparts de l'Enclos Fouqué ainsi que 10 séismes profonds supérieurs à 2 km de profondeur.