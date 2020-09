Courrier des lecteurs Plus d'un siècle et demi d'histoire de l'usine sucrière de Stella devenue Musée !

Par Jean Claude Comorassamy - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 10:21 | Lu 130 fois

Les archives nous racontent que l'histoire de cette Usine Sucrière de Stella St-Leu a démarré en 1855 par le docteur Jean Dussac, qui acquérait ce vaste terrain agricole planté de coton, café....d'Appolydor Lesport au dessus de la Pointe au Sel, pour bâtir cette usine appelée d'abord "Stella Maris" puis "Stella Matutina", lui qui était déjà propriétaire d'un établissement sucrier à la Petite Ravine.



L'aventure s'est poursuivie un siècle plus tard, en 1956 exactement par un certain M. Emile Hugot, nommé le « monsieur sucre» de la Réunion, qui rachetait cette usine au titre des Sucreries de Bourbon jusqu'à 1978 l'année de sa fermeture définitive.



Musée de France



Un beau chemin malgré tout parcouru par cette usine, qui a été laissée à abandon sur plus d'une dizaine d'années, avant que le Conseil Régional de l'époque décida de le réhabiliter en musée. Et c'est en 1991 que le musée de Stella ouvrit ses portes sur le site même de l'ancienne usine sucrière de St-Leu. Ainsi, le public pouvait découvrir l'histoire patrimoniale riche de cette industrie sucrière et de ses "travayers tabisman", la mémoire de la Réunion.



Puis, en 2011, un vaste projet de réhabilitation du site fût engagé par la Région Réunion, bâti et enrichi par un nouveau projet "scientifique et culturel" et du même coup ce miroir de la société réunionnaise est devenu "Musée de France".



Voilà en quelques dates, un patrimoine historique et une mémoire de 165 ans qui perdurent au fil des années, autour de ses mémorables "travayers" et de ce "Kartier" de Stella St-Leu.



Ainsi, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, que quelques étudiant(e)s très dévoués et motivés du terminal au Lycée de Stella, de l'association "AFOL PA MARMAY" soutenu par le Musée ont pu réaliser ce projet pédagogique et mémorial. Et en lien intergénérationnel que des rencontres ont été organisées (dont certains ont été interviewés par leurs propres-petits enfants .



Aujourd'hui ces efforts ont porté leurs fruits, puisqu' une exposition de photos et des témoignages vidéos retraçant la vie de l'ancienne usine sucrière avec des émotions et plaisirs garantis seront dévoilés au public. A découvrir le film et les photos réalisés par ses étudiants du Lycée de Stella dès cet après-midi au Musée de St-Leu.