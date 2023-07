Revenir à la Rubrique TCO Plus d'un millier de personnes pour le Kabar Eaio dann somin à la Saline

Le communiqué :



L 'EAIO- École Artistique Intercommunale de l'Ouest fête ses 10 ans et ce fut une belle occasion ce dimanche 2 juillet 2023 à La Saline de mettre en lumière les 5 arts de la scène qu'offre l'école à plus de 700 marmays du territoire de l'Ouest : arts visuels, chants, danses, cirques, théâtre.



Pari tenu, l'école a fait résonner la culture dans ce quartier des Hauts. Sous les yeux ébahis du public, petits et grands, à l'unanimité, a été conquis par cette restitution dirigée par l'artiste KAFMARON. Une programmation originale avec un défilé haut en couleur où les vedettes de chaque char portaient fièrement les univers et les hymnes des 5 communes du territoire de la Côte Ouest. Chaque d'entre-elles avec leur fonnkèr revisité en chanson déambulées dans l'allée de l'Usine de Vue Belle.Le Président du TCO, Emmanuel Séraphin, n'a pas caché sa joie de voir que des personnes venus de très loin avait pris rendez-vous pour venir contempler ce spectacle dans les hauts ".



Chaque commune avec son fonnkèr faisait vibrer lo kèr du public venu nombreux



- La Possession : " la posésion wayo" avec écrit par CORSET Jean-Eric



- Le Port : " Souvnansdé Sèr, Souvnans dé kèr , écrit par BOILLY Sandra



- Saint-Paul : " Sin Pol Tangol La Rényon" écrit par JACQUEMART Michèle



- Trois Bassins : "Mon vilaz" écrit avec M'NEMOSYME Marie



- Saint-Leu : " Santyié Sikré - Salé" écrit NAïNAPIN- ELLY Audrey"



