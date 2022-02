Société Plus d’un Français sur trois avoue avoir déjà eu un crush au boulot

Passer environ 1/3 du temps de la semaine sur le lieu de travail permet de nouer des liens. Pour plus d’un tiers des Français, cela crée des coups de cœur… Par NP - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 10:26

Travailler mais aussi faire des rencontres, nouer des amitiés, et parfois plus… 37% des Français avouent avoir déjà éprouvé "un intérêt sentimental particulier" pour un ou une collègue sur leur lieu de travail, relève un sondage réalisé pour PageGroup.



Si craquer sur son voisin de table en open-space ou se rapprocher d’une collègue qui rend nos journées de boulot plus agréables ne mène pas toujours à un passage à une étape supérieure, 59% de ceux qui ont déjà eu un crush pour l’un ou l’une de leur collègue avouent avoir entamé une relation beaucoup moins professionnelle…



Contrairement à certaines idées reçues, ce sont surtout les plus de cinquante ans qui avouent avoir eu un coup de cœur dans le milieu professionnel. 70% d'entre eux déclarent avoir eu une relation, tandis 45% déclarent être encore en couple. Chez les moins de 30 ans, seuls 42% de ceux qui ont eu une attirance se sont lancés dans une relation.



Mais lier amour et travail ne fonctionne pas toujours sur le long terme. Sur les 59% des personnes ayant franchi le pas, moins de la moitié (24%) ont déclaré être en couple.



“La plupart du temps, ces relations ont duré pour 48 % quelques mois, pour 39 % quelques années, et 19 % quelques semaines”, précise l’étude. Pour 15% de ceux qui se sont laissés tenter par une idylle avec un collègue, celle-ci n’aura duré qu’une nuit.



Bonne nouvelle tout de même, l’arrivée du télétravail et de la crise sanitaire ne semble pas avoir eu d'effets négatifs sur ce type de relations au travail, précise PageGroup .





