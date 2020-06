La grande Une Plus d’espace obligatoire entre les stands ni de sens unique sur les marchés forains

"Nous avons accompli un pas de géant !" s’exclame Jean-Luc Taïlamé, président du syndicat des Marchés de France à La Réunion (SMF Réunion). Suite à sa rencontre avec le secrétaire général de la préfecture mercredi dernier, les mesures les plus contraignantes pour l’organisation des marchés forains ont été supprimées : l’espace obligatoire entre les stands ainsi que le sens unique de circulation vont désormais disparaitre, ce qui devrait permettre à tous les commerçants ambulants, exploitants agricoles comme artisans, de retrouver leur emplacement. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 15:36 | Lu 727 fois

"Il n’y a plus d’obstacle à ce que tous les commerçants, artisans et exploitants agricoles puissent retrouver leur emplacement sur les marchés de l’Île de La Réunion dès la semaine prochaine", informe le président du SMF Réunion.



Une affirmation qui résonne comme une libération pour les forains qui ne pouvaient plus occuper leurs emplacements habituels et vendre leurs marchandises depuis le début de la crise du Covid-19.



"Je viens tout juste de recevoir le nouveau guide méthodologique pour l’organisation des marchés et toutes nos demandes ont été acceptées ! Ça n’arrive qu’une fois dans une vie !", laisse-t-il échapper alors qu’il ne peut cacher sa joie.



Le mercredi 3 juin, Jean-Luc Taïlamé était reçu à la préfecture pour s’entretenir avec le secrétaire général. Objectif : tenter d’obtenir la révision de certaines mesures du dernier guide méthodologique en vigueur.



Ces guides destinés aux communes qui organisent des marchés forains, sont rédigés par la préfecture depuis le début de la crise. Jusqu’à présent, ils préconisaient le maintien d’une distance minimale entre les stands, ce qui a fortement réduit le nombre de bazardiers pouvant s’installer sur un même marché.



Ce vendredi par exemple, seuls 120 emplacements étaient occupés au marché de Saint-Paul contre les 550 habituels, afin de respecter ces fameuses distances.



Le port du masque pourra être rendu obligatoire



Autres points de satisfaction pour le président du Syndicat des Marchés de France - Réunion, l’entrée des personnes ne sera plus limitée à un nombre maximum, et le sens de circulation unique à l’intérieur des marchés va lui aussi disparaître.



"Plusieurs mesures liées à la lutte contre la pandémie restent applicables, et le port du masque par tous peut être imposé par le maire sur ses marchés, pour compenser les situations où la distanciation physique ne pourrait pas être respectée", prévient tout de même Jean-Luc Taïlamé.



Autre bonne nouvelle pour les commerçants, ce nouveau guide méthodologique servira de base de travail pour l’organisation des fêtes commerciales et braderies de l’île.



"Nous remercions sincèrement monsieur le préfet et l'ensemble des services de l'État, pour leur écoute et la confiance manifestée par ce nouveau Guide Méthodologique allégé. Nous appelons l'ensemble des commerçants ambulants, artisans et exploitants agricoles, travaillant sur les marchés, les braderies et fêtes commerciales, à respecter strictement les consignes sanitaires inspirées de ce guide méthodologique qui seront imposées par les mairies. Nous en sommes capables, car s'adapter au contexte en toute situation fait partie des particularités de notre travail. Relevons ce défi", conclut-il.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur