Courrier des lecteurs "Plus c'est gros et mieux ça passe"...

Cette citation attribuée souvent à tort à "Staline", alors qu'elle est de "Goebbels", même si l'idéologie assassine est la même, traduit bien la pratique récurrente de ce gouvernement et de ses "énarques", incompétents. "Aller toujours plus loin dans la spoliation du monde économique, de ceux qui travaillent !" Un patronat réunionnais "sidéré"... Mais, de tout temps, tellement coopératif avec le pouvoir. Sur l'île et à vrai dire, ils ne représentent que peu d'acteurs. En effet, par la nature même du tissu économique insulaire, leur audience est limité, quant à leur pouvoir de négociation, il s'en trouve considérablement amoindri. Mais, les autorités et chambres consulaires locales (qui apparaissent souvent les mêmes), s'en satisfont, tant ces organisations patronales s'opposent entre elles et sont vénales. L'important, c'est qu'elles soient conciliantes avec les élus. Ne sont-elles pas au demeurant associées indirectement aux décisions de la Région, par la présence notamment des deux présidents de la "CCIR" et de la "CMAR" ? Pourvu qu'elles recueillent où se partagent chacune une maigre part de représentativité leur permettant de siéger aux instances "économiques" et "politiques" locales, les organisations patronales ne se sentent généralement pas vraiment concernées par les véritables problèmes du monde économique réunionnais dans son ensemble. C'est un secret de "polichinelle", mais "MEDEF, CPME, U2P, Capeb", il faut bien l'avouer, n'aiment pas trop se "mélanger", corporatisme oblige. C'est en général souvent chacune de son côté pour se mesurer à l'autre. Et l'on apprend aujourd'hui que d'une seule voix, elles dénoncent "une énième mesure défavorable aux entreprises réunionnaises"....Foutaises ! Mais, qu'ont-elles fait pour dénoncer les méfaits et ruines, organisés sur le dos des "TPME-TPMI" et des "travailleurs indépendants" par la prétendue "Protection Sociale" obligatoire? Qu'ont-elles fait pour aider celles en manque de trésorerie ponctuelle et malmenées, voire pillées par les banques et le tribunal de commerce ? Faut-il rappeler que de juillet 2017 à Juin 2018, c'est environ 9000 entreprises qui ont dû mettre la clef sous la porte, contre 6300 nouvellement créées. Soit un solde négatif de -35 %. et quec'est autant de chômeurs réunionnais qui sont allés grossir les files de "Pôle Emploi". Est-il utile de rappeler le score honteux de la Réunion en ce qui concerne les derniers chiffres sur son chômage ( + 3.3 % de chômeurs) ? Bien évidemment que ce projet d'indemnités journalières suite à un congé maladie à la charge des entreprises, de toutes les "entreprises" ayant au moins un (1) salarié, est dangereux et inacceptable dans son principe, même si pour l'heure, limité à des indemnités sur 4 jours maximum. Connaissant les hommes politiques français et le peu de cas qu'ils font des acteurs économiques, nul doute qu'avec le temps et quelques tirs au calibre 49.3, d' "ordonnances", la période d'indemnisation en cas de "congé maladie", s'allongera au fil du temps, sans que cela ne coûte un centime à la fallacieuse "protection sociale conventionnée" (dans le cadre d'un capitalisme de connivence), qui bien sûr, continuera en ce qui la concerne à toujours plus, augmenter les charges sociales des entreprises et des travailleurs indépendants. Les Artisans, commerçants, bref, tous les travailleurs Indépendants réunionnais sont ici pleinement concernés car représentant plus de 80% du tissu économique insulaire. Ce sont eux qui paieront le plus lourd tribut car ce sont eux qui emploient la plus grande part privée de la population active à la Réunion. Ils ne peuvent déjà plus vivre décemment de leur activité pour beaucoup d'entre-eux, alors devoir encore alourdir leurs charges est inimaginable. Ce sera peut-être aussi, voire certainement, une augmentation du prix des mutuelles "entreprises" obligatoires, visant à garantir ce nouveau risque. Et parallèlement, une augmentation substantielle du montant des taxes perçues par ce gouvernement, sur les cotisations supplémentaires desdites entreprises aux mutuelles concernées.... Avec cette loi, devant être présentée à l'automne prochain, c'est une cohorte de centaines de chômeurs en plus, à prévoir, qui ira alimenter les files d'attente du "Pôle Emploi" à la Réunion et ainsi augmenter la véritable "fracture sociale" insulaire. Encore une fois dans cette affaire, les dindons de la farce seront les Français, mais surtout les DOM-TOM, souvent territoires oubliés et notamment les Réunionnais, dont l'économie fragile et spécifique, n'est pas pris en considération en dépit de l'assurance affiché il y a encore peu, par nos "caciques" locaux. Un livret bleu qui aura vite viré au "noir". Et quand j'entends, le Président à la Région, sans honte bue, assurer tout souriant ,mais soumis au Gouvernement et à "Macron", que "le peuple réunionnais a bien compris de la nécessité de faire des efforts", je ne peux m'empêcher de penser que le Réunionnais, "lé bien couillon" ! Marc Lewitt Lu 204 fois





Dans la même rubrique : < > Mesurer le chemin parcouru du CHOR avec raisons d'espérer ! Croire et Oser … la Transition Écologique !