La grande Une Plus besoin d'un motif impérieux pour pouvoir voyager

Comme l'avait annoncé Annick Girardin le 8 juin dernier, l'obligation d'un motif impérieux pour pouvoir voyager en outre-mer est levée à partir de ce lundi. Cette mesure visait à limiter la propagation du Covid-19 en réduisant les vols entre la métropole et les territoires ultra-marins. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 07:27 | Lu 1105 fois

Le déconfinement progressif voulu par le gouvernement se poursuit avec une nouvelle avancée dans les outre-mer: la fin des motifs impérieux pour pouvoir voyager.



Jusqu'à la semaine dernière, il fallait encore justifier d'un motif impérieux, relevant d'une urgence professionnelle ou familiale, pour pouvoir embarquer à bord d'un des rares avions reliant La Réunion à la métropole.



Mais depuis ce lundi, cette mesure visant à limiter l'entrée du Covid-19 sur le territoire est enfin levée, permettant des départs de loisir.



La date tombe à pic alors que les grandes vacances approchent à grands pas.





