A la Une . "Plus aucune ZAD en France" assure Gérald Darmanin

Face aux accusations de violences policières en marge des manifestations contre la réforme des retraites ou les retenues d'eau comme à Sainte-Soline, Gérald Darmanin apporte son soutien aux forces de l'ordre. Interrogé ce dimanche dans le Journal du Dimanche, le ministre de l'Intérieur a assuré que son ministère allait bientôt abriter une cellule "anti-ZAD" (zone à défendre). Par NP - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 16:33

"À Sainte-Soline comme dans certaines manifestations sauvages, ce n'était pas du maintien de l'ordre: c'était de la guérilla", a dénoncé le ministre de l'Intérieur, qui en a profité pour faire un premier bilan de ces affrontements particulièrement violentes.



Selon les chiffres de son ministère, 1.093 gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers ont été blessés depuis le 16 mars et 2579 incendies volontaires ont été provoqués ainsi que 316 atteintes à des bâtiments publics.



Le locataire de la Place Beauvau, qui dit "refuser de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche", en est convaincu : "plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. Ni à Sainte-Soline ni ailleurs".

La mise en place de cette unité spéciale est prévue pour septembre prochain et sera notamment composé de de juristes spécialisés.



Gérald Darmanin a également déclaré qu'il n'avait jamais eu "la main qui tremble contre ceux qui déshonorent leur propre uniforme" et que 36 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN (police) et 2 par l'IGGN (gendarmerie). Ainsi, en 2020, ce sont 101 policiers et gendarmes qui ont été sanctionnés pour usage disproportionné de la force, et 111 en 2021.