A la Une . Plus Belle La Vie : L'acteur Michel Cordes retrouvé mort à son domicile

Il était un des acteurs les plus emblématiques de la série Plus Belle La Vie. Michel Cordes, qui incarnait le personnage de Roland Marci, a été retrouvé mort par arme à feu ce vendredi, à son domicile de Grabels dans l'Hérault. Il était âgé de 77 ans. Par NP - Publié le Samedi 6 Mai 2023 à 08:00

Auteur et metteur en scène, Michel Cordes, qui incarnait l'emblématique patron du bar Le Mistral dans Plus Belle La Vie, avait tourné dans plus de 4.500 épisodes de la série de France Télévisions entre 2004 et 2022.



Le comédien aurait laissé une lettre ainsi qu'une arme à feu, retrouvée à ses côtés selon les informations du Parisien, ce qui laisse penser à un suicide.



Une information judiciaire a été ouverte.