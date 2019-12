A la Une . Pluies localement fortes et orageuses sur la moitié Est ce matin, amélioration cet après-midi

Prévisions pour le lundi 23 Décembre Pluies localement fortes sur l'Est ce matin.



➡️ En début de matinée seul le littoral de l'Ouest est au sec. Les précipitations sont localement soutenues sur l'Est. Mais des nuages plus actifs abordent l'île par l'Est ces prochaines heures.

Des cumuls de pluie significatifs touchent les régions de Saint Benoît/Sainte Rose, Saint Philippe, les hauts du Sud sauvage, le volcan. Les hauts de l'Est comme les plaines et Bras Panon sont bien exposés aussi.

L'orage gronde localement.



Le temps est pluvieux sur le Nord et le Sud avec des périodes d'accalmie. En revanche les pluies sont abondantes dans les hauts de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.



Quelques débordements pluvieux sont observés sur le Port et sur la région de l'Etang Salé/Saint Leu.



➡️ L'après-midi le temps s'améliore. Les pluies se font plus rares. Des éclaircies sont observées.



La nuit prochaine le temps s'assèche sauf sur l'Est où des averses faibles à modérées sont attendues.



🎏 L'alizé produit des rafales de 60/70km/h sur les côtes Nord et Sud. On observe aussi des rafales au volcan, dans les plaines et sur les sommets.

En revanche les brises sont installées sur le Port et la Possession et les plages de l'Ouest .



🌊 La mer est peu agitée sur la zone déventée. Elle est agitée à localement forte sur les rivages exposés au vent.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales de Décembre.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h36 le 24 -- Coucher du soleil : 18h57 le 23



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 30 Le Port 30 Saint Paul 30 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 25 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Saint Pierre 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 19 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 27 Salazie 26

Cumuls de pluie relevés à 6h dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface





Photographies radar des pluies à 7h15. En jaune les pluies les plus marquées. PATRICK HOAREAU Lu 1302 fois







