Pluies "exceptionnelles", vents à 160 km/h : Les zones les plus à risque à La Réunion

Le cyclone tropical intense Batsirai est le phénomène météorologique le plus puissant qu'a connu La Réunion depuis le passage de Dina en 2002, il y a près de 20 ans. Batsirai doit passer à moins de 200 kilomètres de La Réunion dans la nuit de mercredi à jeudi. Notre île est en alerte rouge depuis 19 heures ce mercredi. Il faut s'attendre à beaucoup de pluie mais aussi des vents forts."Le gros des pluies est attendu pour jeudi. Les premières bandes pluvieuses actives vont arrivées en soirée et ça va franchement se dégrader dans la nuit. Tous les Hauts de l'île sont concernés", explique Philippe Caroff, chef de la prévision cyclonique à Météo France.Il précise : "Les cumuls seront importants et seront même exceptionnels sur le massif du Volcan."L'Ouest et le Sud-Ouest devraient être "protégés" en terme de pluies."Le maximum de vents, ce sera sur la façade Nord. Le Nord et le Sud ainsi que les Hauts seront principalement concernés", précise-t-il."Jeudi, on va avoir des vent sur le littoral de l'ordre de 130 km/h et de 150 à 160 km/h sur les Hauts exposés. Cela peut monter plus haut localement", déclare Philippe Caroff."La trajectoire peut évoluer et il n'est pas exclu que le littoral connaisse des rafales de 150 km/h", ajoute-t-il.