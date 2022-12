A la Une .

Pluies dans l'Ouest : D'importants embouteillages dans les deux sens

De forts ralentissements sont ressentis dans l'Ouest sur les deux sens de circulation, notamment à cause des trombes d'eau qui s'abattent sur Saint-Paul. L'embouteillage vers l'Ouest démarre sur le Viaduc de la NRL jusqu'à Savannah. Les bouchons dans l'autre sens partent du Cap Lahoussaye pour s'arrêter aussi à l'entré Nord de Saint-Paul. Des difficultés sont aussi ressenties à Saint-Denis à cause d'un véhicule victime d'une série de pannes sur le boulevard Lancastel en direction de l'Est.

Par NP - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 17:30