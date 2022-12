A la Une . Pluies : Fin des coupures d'eau la nuit dans plusieurs secteurs de St-André et Salazie

La CISE Réunion annonce que l'augmentation des ressources en eau suite aux récentes précipitations permet le rétablissement de l'accès à l'eau courante la nuit dans plusieurs quartiers de Saint-André et Salazie. Voici la liste : Par NP - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 11:30





Milles Roches

Butor

Cressonière

Rivière du Mat

Patelin

Ravine Creuse

Centre-Ville

Lefaguyès

Chemin du Centre

Zac Fayard

Cambuston

Bois Rouge

Chemin Lagourgue

Avenue des Mascareignes

Et toutes les voies adjacentes

Commune de Salazie - Secteur Mare à Vieille Place de :



Butor

Plateau

Mare à Vieille Place

Radier

Mare à Citrons

Petit Sable La Savane

Salazie Village

Plateau Wickers

Mare à Goyaves

Lotissement Vavangues Commune de Saint André :Commune de Salazie - Secteur Mare à Vieille Place de :