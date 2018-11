Pluies : 110mm en 24h à la Plaine des Palmistes.

La zone d'instabilité mentionnée hier soir a intéressé principalement les régions de la moitié est de la Réunion de façon atténuée.

A Maurice on rapporte peu de pluies, au mieux 6.4mm en 24h à Grand Bassin.



La Plaine des Palmistes (PDP) qui est un de mes endroits préférés de la Réunion rapportait 109.2mm en 24h à 05h ce matin.



Petite présentation succincte: https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Plaine-des-Palmistes



Il faut savoir que la pluie à la PDP on connait. Il y tombe en moyenne près de 4600mm par an.☂️☂️☂️. Ce mois de novembre 2018, nous sommes bien au dessus de la normale qui est de 181mm puisque sans compter cet épisode nous avions déjà relevé 199mm.

Les relevés et moyennes sont fournis par Météo France Réunion.



Vous noterez à quel point la Réunion est singulière. La PDP et la Plaine des Cafres (PDC), ceux qui me lisent un peu savent que c'est "mon" paradis, ne sont séparés "que" par le Col de Bellevue qui culmine à près de 1700m (au passage des endroits fantastiques de beauté). Et bien, regardez la carte de Météo France: près de 110mm en 24h à la PDP et 1.4mm à la PDC!



Alors certes avec le temps on apprivoise les climats de la Réunion et on intègre ses subtilités mais ce ne sont pas non plus des règles gravées dans le marbre.



C'est à dire que la différence de 110 à 1 n'est pas toujours observée loin de là: il pleut en moyenne 2020mm à la PDC contre donc 4600 à la PDP.



Tout ceci illustre la difficulté des prévisions météo à la Réunion. Certes avec l'apport des modèles calculés par les ordinateurs savants on a fait beaucoup de progrès ces dernières années mais la Nature décide et reste maîtresse.



Ceci dit on va vers un assèchement de la masse d'air ces 3 prochains jours.



On peut donc légitimement s'attendre à un beau weekend pour les Iles Soeurs. Nous sommes sous les tropiques donc il ne faudra pas faire sans quelques averses ci et là aux endroits habituels exposés au vent.



Mais rien de méchant.



Ceux qui ont des projets de sortie profitez en.🌄🏝️



Sur ce je vous souhaite une bonne matinée.😍



Je vous dis à plus tard.



Soyez prudents sur les routes.🚴‍♂️🏍️



Patrick Hoareau.