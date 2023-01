Météo Pluie et nuages au programme de cette rentrée des classes

Pas de grand changement ce lundi concernant le temps. Météo-France prévoit un temps nuageux voire pluvieux sur une bonne partie de l'île. Côté températures, elles sont dans la moyenne des normales saisonnières avec un maximum de 33° sur le littoral. Le bulletin complet : Par NP - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 06:25

La chaleur persiste sur l'île et la sensation d'humidité est toujours au rendez-vous. Une journée de lundi où le soleil se montre très discret sur l'île. Le ciel est encombré de nuages une bonne partie de la journée et les averses pouvant se produire donnent de faibles cumuls. Les éclaircies sont rares et peu durables, dans une ambiance moite.



Le thermomètre atteint malgré tout des niveaux autour de 30 à 33°C sur le littoral, jusqu'à 26°C dans les cirques.



Le vent est globalement faible de nord-est même si des rafales de 40/50 km/h se produisent au Port et à St-Philippe. Les brises prédominent ailleurs.



La mer est peu agitée ou localement agitée au vent.