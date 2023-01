A la Une . Pluie et bonne humeur lors de la manifestation à St-Pierre

Les opposants à la réforme des retraites étaient également à Saint-Pierre pour manifester ce jeudi. Plusieurs mouvements syndicaux et le député Perceval Gaillard étaient présents. Après un départ symbolique de la mairie, ils se sont arrêtés devant les grilles de la sous-préfecture pour des prises de parole. La reconduction du mouvement a été décidée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 15:46

Si la pluie en a découragé certains, ils étaient 350 personnes à s’être retrouvés à Saint-Pierre pour manifester contre la réforme des retraites. Des représentants de FO, de la CGTR, de la CFTC, du SNES, de Sud éducation, de la CGPER, des retraités de la fonction publique et plusieurs associations étaient présents. Côté politique, le député Perceval Gaillard avait fait le déplacement, ainsi que l’ancien maire Élie Hoarau et d’autres élus sudistes.



Cette manifestation en parallèle de celle du chef-lieu visait à permettre la mobilisation de ceux qui ne pouvaient pas se rendre. "Nos militants qui sont contre cette réforme nous ont clairement dit qu’ils ne pouvaient pas se rendre à Saint-Denis. Donc, j’ai pris cette responsabilité-là", explique Lucas Gobalou, délégué régional FO-services public et santé Réunion-Mayotte.



Le point de départ choisi avait une fonction symbolique, car "Michel Fontaine est le président de LR à La Réunion. Son groupe LR soutient le gouvernement pour cette réforme. Donc ils sont dans le sens du capitalisme", souligne le délégué régional de FO. Le cortège a ensuite pris la rue des Bons Enfants, avant de tourner vers la rue François de Mahy, puis de remonter vers la rue Marius et Ary Leblond avant de se diriger vers la sous-préfecture.



Une fois arrivés à destination, les manifestants n’ont pas remis de motion au sous-préfet. Ils ont organisé un sit-in avec une prise de parole de chaque représentant. Une assemblée générale a été organisée pour demander la reconduction du mouvement qui a été voté à l’unanimité.















