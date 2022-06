La grande Une Pluie d'étoiles filantes dans le ciel de La Réunion

Les scientifiques avaient annoncé un événement cosmique rare fin mai : les débris d'une comète passaient proches de la Terre et certains allaient être visibles. Des astrophotographes ont fait le déplacement et ont immortalisé ce moment magique, comme Philippe Seychelles. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 07:54

Philippe Seychelles est l'un des photographes à s'être rendu sur la Route du Volcan deux nuits d'affilée pour espérer voir un événement exceptionnel. Le téméraire astrophotographe a bravé des températures de 5°C et un vent glacial pour partager avec La Réunion des images exceptionnelles : une pluie d'étoiles filantes, la plus importante depuis le début du siècle selon les experts.



Voici la photo de Phil En Images, composée à partir d'une multitude de clichés :