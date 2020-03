Plongez dans le passé de l’Hôtel Lacay

Bâtiment emblématique du front de mer de Saint-Paul, l’histoire de l’hôtel Lacay reste parsemée de mystères : aujourd’hui encore, le nom de son architecte et sa date de construction restent inconnus car sa description est absente des actes de vente du début du XIXe siècle. Le premier document officiel le concernant date du 18 août 1816, jour où le terrain est racheté aux époux Robin par l’entreprise de marine “Louis Marie Bédier et compagnie”.En effet son emplacement en face de la mer et des débarcadères en fait un choix privilégié pour les entrepreneurs de marine* qui développent leurs activités suite à la rétrocession de l’île par les Anglais en 1815. C’est ensuite Paul Lacay, boucher d’origine bretonne, qui donne au bâtiment son nom définitif et transforme la maison de maître en hôtel, avant qu’il ne soient dédié aux bureaux des Marines réunies. En achetant l’hôtel Lacay en 1921, la commune y installe alors ses services.Source : http://www.ihoi.org/app/photopro.sk/ihoi_icono/doclist?psearch=lacay&x=0&y=0