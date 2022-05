Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Plongez dans le fabuleux monde des abeilles La Ville de Saint-Paul propose des ateliers de découverte des abeilles ce dimanche 22 mai 2022. Ces visites se déroulent en partenariat avec le rucher pédagogique « Autour des ruches » situé Chemin du Tour des Roches.

Il s’agit d’un événement organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la Biodiversité, deux jours après la Journée mondiale de l’abeille.

Attention, pour y participer, vous devez absolument vous inscrire en contactant le service « Biodiversité et des Ressources naturelles » de la Mairie au 02 62 34 49 28. Les places sont limitées (4 groupes de 16 personnes maximum).

Ces ateliers dureront 1h30. Ceux-ci se tiendront de 8 heures à 9h30, de 10 heures à 11h30, de 13h30 à 15 heures et de 15h30 à 17 heures.

L’accès au rucher reste interdit aux personnes allergiques aux piqûres d’abeille.

Cette initiative soutenue par la Municipalité de Saint-Paul vous permettra de découvrir l’organisation sociale, les membres de la ruche et leurs rôles. Sans oublier les produits issus de leur activité (miel, pollen, gelée royale, propolis, cire, piqûre).



Valoriser la biodiversité Saint-Pauloise

Cette opération valorise le rôle primordial de ces pollinisateurs. Vous observez également en toute sécurité ces abeilles. Vous pourrez déguster du miel ou fabriquer une bougie en cire naturelle.

Ce rucher se trouve dans le poumon vert du Tour des Roches. Ce site patrimonial réputé pour son étang, ses vergers, ses ravines et sa cocoteraie. Il s’agit d’un lieu emblématique de la biodiversité Saint-Pauloise, à la faune et à la flore d’exception.

850 000 abeilles ont été élevées à Autour des Ruches. Cette structure compte 11 ruchers. 40 écoles ont aussi été sensibilisées au monde des abeilles. Soit près de 5 000 marmay. Ce rucher est l’un des partenaires associatifs de la Ville de Saint-Paul, terre attractive et écologique.



Saint-Paul encourage la participation citoyenne

Par ailleurs, la commune souhaite renforcer la participation citoyenne dans le cadre de la Journée mondiale de la Biodiversité. C’est le sens de l’opération lancée du vendredi 20 mai au dimanche 5 juin 2022 baptisée “Trier c’est gagner”.

La Municipalité invité les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois à ramener au moins 5 kilos de déchets recyclables au Fourmize de l’Éperon (situé sur la route de l’Éperon, au-dessus de la pharmacie). Vous pouvez évidemment ramener davantage de kilos. Le dépôt des déchets s’effectue du lundi au samedi, de 9 à 13 heures et de 15 à 18 heures.

Grâce à ce geste solidaire, vous pourrez gagner des places pour l’Aquarium de Saint-Gilles-les-Bains et le musée Kélonia de Saint-Leu. Mais attention ces places sont limitées.

Ces bons seront à retirer au service « Biodiversité et des Ressources naturelles » de la Ville. Plus d’informations au 02 62 34 49 28.

Une action pilotée par la Ville de Saint-Paul en étroite collaboration avec le Territoire de la Côte Ouest.

Les déchets recyclables acceptés :

Déchet d’équipement électrique et électronique, plastique opaque (PEHD), plastique transparent (PET), plastique d’emballage secondaire, conserve, canette, cartonnette, papier, verre, film plastique, bois de palette, carton, ferraille, déchets verts, équipements numériques, ampoule, pile.







Dans la même rubrique : < > La fête des mères s’invite dans le réseau de lecture publique de Saint-Paul Un après-midi porte ouverte à la classe Passerelle