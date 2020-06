Plongez au coeur des savanes avec le catalogue en ligne !

Si vous ne pouvez pas visiter les savanes, les savanes viendront à vous ! Consultez sans plus attendre le catalogue de l’exposition “Savanes nout liberté sous le vent” ainsi que le guide botanique à l’adresse suivante : https://issuu.com/savanes-nout-liberte-sous-le-vent . Cette page est consacrée à la diffusion des contenus de l’exposition “Savanes, nout liberté sous le vent”. Celle-ci est présentée au public depuis le 23 septembre 2019 à la Maison Serveaux de Saint-Paul.Cette exposition a pour essence même de faire connaître les savanes de la côte sous le vent en tant que paysage original, intimement associé à la vie quotidienne des populations, à l’histoire et à l’identité de cette partie de l’île. Elle montre plus particulièrement que les savanes jouent depuis longtemps le rôle d’un espace de liberté, jadis marge de la plantation, à l’abri du regard des dominants, et, aujourd’hui, îlot de nature et espace de respiration dont profite les populations urbanisées du littoral.Les films et reportages sonores proposés dans l’exposition sont consultables sur la chaîne YouTube de l’exposition.