La grande Une Plongeon depuis la NRL : La Région déposera plainte

Suite à la vidéo du plongeon depuis le viaduc de la NRL qui a fait le tour de la toile, la Région dénonce des agissements "irresponsables et extrêmement dangereux" et fait savoir qu'elle "engagera les procédures qui s’imposent pour identifier les auteurs contre lesquels plainte sera portée". Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 15:37

Le communiqué :



Des images relayées par différents médias montrent de jeunes gens plonger du grand viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.



Sur la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, ces personnes se sont approchées de la NRL par voie maritime et ont accédé au viaduc en escaladant les accropodes. De tels agissements sont non seulement irresponsables mais aussi extrêmement dangereux.



La Région Réunion condamne avec la plus grande fermeté ces actes et engagera les procédures qui s’imposent pour faire toute la lumière sur ce qu’il s’est passé précisément et identifier les auteurs contre lesquels plainte sera portée.



La Région Réunion compte sur le sens des responsabilités de chacun pour que de tels actes ne puissent se reproduire.

