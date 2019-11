A la Une ... Plongée dans la Réunion Lontan au musée Stella Matutina : 2 journées exceptionnelles [Publireportage] C'est un voyage exceptionnel à travers "La Réunion Lontan" que va proposer le musée Stella Matutina ce week-end du 16 et 17 novembre. Petits et grands découvriront, ou redécouvriront, de nombreux aspects de notre culture de La Réunion d’antan. Suivez le programme et surtout pour les inconditionnels ne ratez pas la scène de musique de l'époque avec des artistes des années 70...

➡️ Le Musée Stella Matutina



Le Musée Stella Matutina va faire revivre " La Réunion Lontan " en proposant aux visiteurs, petits et grands, diverses animations exceptionnelles. Ce moment de découverte de notre passé sera ancré autour de l'exposition temporaire actuelle qui connait un grand succès "Tschiéga, Ségas : musiques et danses de l’océan Indien".



Le clou de ses deux journées de plongée dans notre passé sera le grand concert de musique de l'époque avec Gaby Laï-Kune, Jean-Pierre Boyer, Max Lauret...



Date : Dimanche 17 novembre à 16h00 Concert

Lieu : Auditorium (places limitées) Tarif : 10,00 € / Visite du musée + Concerts Tarifs : 15,00€

➡️ L'incontournable expo temporaire : "Tschiéga, Ségas : musiques et danses de l’océan Indien"



Incontournable en ce moment au musée de Saint Leu, l'expo "Tschiéga, Ségas : musiques et danses de l’océan Indien" illustre un volet de la culture musicale à travers les Ségas de l’océan Indien. En partenariat avec PRMA Réunion.



Les visites guidées sont gratuites et auront lieu le samedi 16 et dimanche 17 novembre à 11h00 et 14h30

➡️ Des ateliers de danse de quadrille et de séga



Deux ateliers d’initiation de danses de quadrille et de séga vous sont proposés et feront un clin d'oeil à l'exposition Tschiéga, Ségas. Les groupes de danse se composeront de 15 personnes maximum.



Date : Samedi 16 novembre à 14h00 - danse quadrille et Dimanche 17 novembre à 10h00 - danse Séga

Lieu : cour intérieure

Tarif : 4€ ➡️ Une exposition de costumes



À voir absolument, une exposition d'une quarantaine de costumes traditionnels Lontan.

Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : cour intérieure

Tarif : Gratuit

➡️ Les métiers lontan : création et recyclage...



Des stands des métiers de l’époque rappelleront la capacité à créer et à recycler de nos gramouns. Rencontres et savoir-faire avec des passionnés dans les domaines suivants : broderie de nos grand-mères

fabrication de chaises en paille

travail du cannage

découverte des différentes étapes du broyage du maïs (culture intercalaire utilisé pour les animaux dan la kour tabisman),

ferblantier de Saint-Leu

ateliers de démonstration et de fabrication d’instruments de musique viendront en résonance à la thématique Séga

Le seul taillandier-forgeron de l’ile sera présent pour échanger sur son métier transmis de génération en génération. Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : Parvis bassin ➡️ Exposition - dégustation des fruits et légumes Lontan



Pois de sabre, pois carré, pois sirop, corossol, vavangue, goyave, variétés de calebasse…) des racines et produits de la terre (kambar, conflore, patate chouchou…) rappelleront les produits consommés du temps de l’usine. Proverbes et dictons accompagneront tout au long de ces dégustations, soyez attentifs ! Dégustation : Samedi matin : sosso maïs – rougail tomates

Samedi après-midi : gâteau Ti Son

Dimanche matin : riz chauffé – morue grillé – rougail tomates

Dimanche après-midi : confitures des racines / salade grand-mère / zerbage, comme à l’époque pour se soigner

Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30 Tarif : Gratuit ➡️ À la découverte des objets Lontan



Qui dit Réunion Lontan, dit objets Lontan. Une panoplie d’objets de l’époque sera accompagnée d’explications sur les us et coutumes des pièces présentées.

Exposition d'objets Lontan et découverte du patrimoine local : plus de 80 objets exposés sur les thèmes des métiers, de la musique, de la cuisine, de l'esclavage, du mode de vie Lontan... Découvrez également les collections de Stella autour du travail à l’usine (outils agricoles, fer à soudure, faucille…).

Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : Extérieur

Tarif : Gratuit ➡️ Exposition de voitures Lontan



Des voitures seront présentées dont une 403 cabriolet, une 404 cabriolet, une traction cabriolet, deux tractions berline, deux Renault 4 cv, une Peugeot 203 familiale et une berline Citroën DS Renault caravelle, et une 2 CV. D’autres types de transport sont également visibles dans le musée (car courant d’air, camion Berliet, Camion Renault Galion).



Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : Extérieur

Tarif : Gratuit Visite guidée : Un aspect culturel sur cette thématique sera proposé à travers des visites guidées sur l’évolution de ce mode de transport de 1900 à nos jours. • Infos pratiques : Samedi 16 et dimanche 17 novembre à 15h00

Tarif : Gratuit

➡️ Pour les marmailles



Les plus jeunes devraient apprécier particulièrement les jeux Lontan, (course goni, capsules, lancé d’élastique, kadok (osselets), kanett, toupies, jeu la mok, limbo…) en partenariat avec l’Association leu Cœur Lé Là. Les marmailles découvriront également une ferme pédagogique où poules, cochons, lapins, oies… seront visibles.



Date : Samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : Jardins

Tarif : Gratuit

Faites une balade en charrette-bœufs dans la kour tabisman pour une visite des anciens vestiges (usine, ancienne maison des directeurs de l’usine, les anciens cabanons, le four à chaux, le temple et l’ancienne distillerie). Cette balade rappellera aux plus nostalgiques ce moyen de transport, des cannes vers les plateformes sucrières.

Lo boeuf y arêt la gare toutes les heures à partir de 10h00 (maximum 12 personnes par balade). Samedi 16 et dimanche 17 novembre / Lieu : Extérieur

Tarif : 2€

➡️ Une Conférence : "Le tan Lontan : un concept réunionnais"



La période Réunion Lontan est plus qu’une époque, c’est un concept qui sera présenté par Loran Hoarau à travers une conférence intitulée : "Le tan Lontan : un concept réunionnais".

"Les Réunionnais ont inventé un concept chronologique : Le tan lontan. Dans cette période, La Réunion connaît une modernisation progressive et importante de ces infrastructures. Cette modernisation transforme radicalement le paysage (du) réunionnais et s’accompagne de transferts économiques et sociaux importants ainsi qu'une mutation du mode d’habitat. Ce schéma amène des ruptures qui pour autant ne défont pas complètement le lien avec le cadre de vie issu de la société des plantations du XIXeme siècle. Le tan lontan est un marqueur chronologique essentiel pour comprendre le Réunionnais, un individu ayant un ancrage à la fois dans une forme de société traditionnelle et dans une modernité choisie ou subie. Cette conférence propose de découvrir chronologiquement cette période en la matérialisant à travers des objets mémoires et des images du centre de documentation de Stella Matutina."



Date : Samedi 16 novembre à 16h00

Lieu : Auditorium (intervenant : Loran Hoareau)

Tarif : Gratuit

➡️ Et en musique, une conférence-mixée



Le "Bal Remix Kombi" sur le thème : "Histoire illustrée du séga enregistré sur vinyl " par Arno Bazin et son Kombi Sound System.

Morceaux remixés par un DJ sur le thème de l’amour (histoire des vinyls années 50 à 90)



Date : Samedi 16 novembre à 15h00 (1h-1h30)

Tarif : Gratuit Sans oublier "Zistoirs dolo : fragments d’histoire : l’eau à Saint-Leu". Une exposition retraçant l’importance de cet élément essentiel dans le processus de fabrication du sucre sur un domaine sucrier. Pour les papilles, le temps Lontan sera également à l'honneur. Un gîteur de Saint-Leu proposera des repas Lontan (comme brèdes lastron et rougail zarengs…) pour une redécouverte culinaire.



Date : Samedi 16 et dimanche 17 (le 12h / le midi)

Lieu : Snacks dans les jardins

Tarif : Sur place

La boutique du musée recèle également de trésors avec ses confitures fruits lontan, sirop la cuite et beaucoup d'autres saveurs venues de notre passé. Une dégustation de jus de canne sera également proposée. Tarifs Conférence et Expositions salle temporaire + en extérieur : Gratuites

Visite du musée au tarifs habituels (plein tarif = 9€ / Demi Tarif = 6€ / Gratuit pour les -4 ans)

Ateliers > 2€ ou 4€.

Concert de Gaby Laï-Kune, Jean-Pierre Boyer et Max Lauret : 10€ (15€ avec la visite du musée)

➡️ Expositions Stella

Les panneaux de l’exposition « Photos d’Hier, regards d’aujourd’hui » parsèmeront le parcours extérieur et le visiteur aura un aperçu de la richesse du fonds iconographiques du musée couvrant la période 1960-2000. Une sélection des thèmes « Rites et croyances », « i fo travay pou », « Ti somin gran somin » sera exposée, soit une quinzaine de panneaux. Date : samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9h30 à 17h30

Lieu : Extérieur ➡️ Ateliers « Paillage de chaise »

Des ateliers de sensibilisation au paillage de chaise seront proposés : Installation du tourniquet, lissage, rembourrage et paillage Dates : samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre à partir de 10h00. Tarif : 2,00 € ➡️ Ateliers « Cannage »

Des ateliers de sensibilisation au cannage seront proposés :

Dates : samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre à partir de 10h00. Tarif : 2,00 € ➡️ Atelier « Ecriture fonnker »

Un atelier d’approche de l’écriture de la langue créole ainsi que la création d’un fonnker sera proposé pour un public à partir de 12 ans.

Groupe de 20 personnes. Date : samedi 16 novembre : de 9h30 à 11h30 –

Tarif : Gratuit sur réservation au 06 92 68 16 66 ➡️ Projection de films Projection de films sur La Réunion Lontan dans l’auditorium

http://www.museesreunion.re

Zinfos974 Lu 709 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ David Lorion : "La production locale est LA priorité" On surveille une zone d'instabilité entre Mada et la Réunion