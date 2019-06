Plogging à St-Pierre : Ils remplissent de déchets 10 sacs de 100 litres

Une opération Piknik + plogging s'est déroulée ce samedi sur la plage de Saint-Pierre.

De 15h à 17h, le plogging a regroupé une vingtaine de personnes. "Au total 10 sacs de 100l remplis (soit 1 m3) ont été ramassés et seront recyclés dans mon atelier de Tanambo à Terre-Sainte", indique Richard Riani, l'un des organisateurs, "artiste recycleur". "En particulier, plusieurs bouteilles remplies de mégots serviront au support de l'oeuvre dévoilée probablement vers octobre prochain".



Le pique-nique a été l'occasion pour les membres d'échanger autour de 3 thèmes. Déjà celui du zéro déchet. "Des échanges parfois vifs mais toujours constructifs notamment dans les alternatives à l'incinération (thermo-conversion de type pyro-Gazéification avec production d'Hydrogène : Avantages et inconvénients). La pétition papier 'NON à l'incinérateur' s'est allongée d'une trentaine de noms", est-il indiqué.