Plein succès pour les ateliers vacances loisirs à Laperrière

Football, pétanque, jeux lontan, tressage coco, danse, initiation au moring… de nombreuses activités sur le thème du savoir-faire étaient au menu. Le concept des ces vacances est différent des traditionnels Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).



Les ateliers vacances loisirs ont été organisés de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, du 23 juillet au 3 août 2018. Les 33 adolescents accueillis ne se sont pas ennuyés. Loin de là avec des ateliers bien-être, des visites au Jardin de Paulo, au Bassin Vital, à la Ravine Divon, au Calbanon de la Cafrine à Saint-Pierre mais aussi avec des sensibilisations au recyclage avec la société Cycléa.



Ils ont également effectué des reportages sur la boutique lontan « Barlieu » et interrogé les gramounes de Laperrière pour créer un journal du quartier. À la mi-journée, ces jeunes rentraient déjeuner chez eux. Ce qui n’enlève rien au charme des animations vacances sur Laperrière.



Heureuse de cette réussite, et « compte tenu du contexte général » l’élue du secteur, Magalie Lahisafy souhaiterait qu’un tel concept impliquant les agents du Plan d’Activité Occupationnel (PAO) et s’appuyant aussi sur les associations de quartier, soit étendu à d’autres secteurs de Saint-Paul et d’autres équipements communaux.