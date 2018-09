<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Plein succès pour la 1ère édition du Challenge Sportif Départemental de Collèges





Encourager la pratique sportive en valorisant les bienfaits du sport et promouvoir les valeurs humaines et citoyennes, tels sont les objectifs de cet événement organisé par le Département, en partenariat avec l’UNSS.



Au programme, une dizaine de disciplines telles que de l’escalade, de la course de relais, de la lutte, du tir à l’arc, du VTT, du slack line, du pont de singe, de la sarbacane, du tir à la corde et du TRX Stato dynamique.



Les collégiens ont également pu participer à des ateliers mis en place par les partenaires et services du Département : protection de l’environnement, les grands enjeux de santé publique sur la prévention contre les addictions et sur les dangers liés au tabagisme, sur l’alimentation liée à l’activité sportive. L’ARIFEL les a sensibilisés sur les fruits et légumes péi en les invitant à déguster divers produits frais comme des fraises, des tomates cerise, des pastèques, de la papaye, des concombres… Le stand de Handisport a proposé une démonstration de Boccia et une initiation sur parcours moteur.



Les participants ont été accueillis par Philippe Potin, Vice-président du Département délégué au Sport. Il a remercié les collégiens pour leur présence à ce Challenge : « le sport est un vecteur social car il permet aux jeunes d’évoluer et de s’épanouir. C’est également un vecteur de bonne santé et de bien-être. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui aussi nombreux. Cette forte présence traduit une grande motivation et j’espère que vous allez vous amuser et réussir vos challenges ».



C’est dans une ambiance festive et ludique que les participants se sont lancés dans la compétition soutenus par la présence de deux personnalités du monde sportif réunionnais, Elvire Téza et Matthieu Dafreville, marraine et parrain de cette première édition.

Chaque collège était représenté par une équipe de 25 élèves. Après trois heures d’activités, des rires, des joies, des déceptions et quelques bobos, place à l’annonce des résultats par le représentant de l’UNSS, suivie de la remise des récompenses par Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné des élus de la Collectivité, du Maire de Saint-Louis, des parrain et marraine, du représentant de l’Académie de La Réunion et des partenaires.



« Je tiens à vous féliciter pour votre participation et vos performances. Vous avez eu le courage de représenter vos collèges aujourd’hui. C’est votre victoire, celle d’un collectif construit durablement avec des talents individuels. Pour le Département, l’organisation de ce challenge permet d’affirmer avec force et vigueur que nous aimons et soutenons le sport. Je suis certain que parmi vous, se trouvent de futurs champions de France, d’Europe et pourquoi pas, du monde. Merci à nos talentueux sportifs, Matthieu et Elvire, d’avoir été présents aujourd’hui à nos côtés. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition de ce Challenge » a indiqué Cyrille Melchior.



L’ensemble des collèges a été récompensé sous la forme de bons d’achat pour du matériel sportif. Chaque collégien engagé a reçu une attestation certifiant de sa participation à la manifestation ainsi qu’une médaille.



Les 3 premiers collèges lauréats :



- 1er prix : Collège Marcelle Goulette de Saint-Leu. Un bon d’achat de 1000 €, et à titre exceptionnel, la délégation bénéficiera d’un déplacement aux Jeux des Iles de l’Océan Indien de 2019 à l’île Maurice avec le partenariat de la compagnie Air Austral.

- 2ème prix : Collège Guy Moquet de Saint-Benoît. Un bon d’achat de 800 €.

- 3ème prix : Collège Alexandre Monnet de Saint-Benoît. Un bon d’achat de 600 € Le site de l’Etang du Gol a pris pour quelques heures le visage d’un camp de vacances ce vendredi 21 septembre ! 1000 collégiens s’étaient donnés rendez-vous sur ce magnifique site de Saint-Louis, pour disputer la 1ère édition du Challenge Sportif Départemental des Collèges.Encourager la pratique sportive en valorisant les bienfaits du sport et promouvoir les valeurs humaines et citoyennes, tels sont les objectifs de cet événement organisé par le Département, en partenariat avec l’UNSS.Au programme, une dizaine de disciplines telles que de l’escalade, de la course de relais, de la lutte, du tir à l’arc, du VTT, du slack line, du pont de singe, de la sarbacane, du tir à la corde et du TRX Stato dynamique.Les collégiens ont également pu participer à des ateliers mis en place par les partenaires et services du Département : protection de l’environnement, les grands enjeux de santé publique sur la prévention contre les addictions et sur les dangers liés au tabagisme, sur l’alimentation liée à l’activité sportive. L’ARIFEL les a sensibilisés sur les fruits et légumes péi en les invitant à déguster divers produits frais comme des fraises, des tomates cerise, des pastèques, de la papaye, des concombres… Le stand de Handisport a proposé une démonstration de Boccia et une initiation sur parcours moteur.Les participants ont été accueillis par Philippe Potin, Vice-président du Département délégué au Sport. Il a remercié les collégiens pour leur présence à ce Challenge : « le sport est un vecteur social car il permet aux jeunes d’évoluer et de s’épanouir. C’est également un vecteur de bonne santé et de bien-être. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui aussi nombreux. Cette forte présence traduit une grande motivation et j’espère que vous allez vous amuser et réussir vos challenges ».C’est dans une ambiance festive et ludique que les participants se sont lancés dans la compétition soutenus par la présence de deux personnalités du monde sportif réunionnais, Elvire Téza et Matthieu Dafreville, marraine et parrain de cette première édition.Chaque collège était représenté par une équipe de 25 élèves. Après trois heures d’activités, des rires, des joies, des déceptions et quelques bobos, place à l’annonce des résultats par le représentant de l’UNSS, suivie de la remise des récompenses par Cyrille Melchior, Président du Département, accompagné des élus de la Collectivité, du Maire de Saint-Louis, des parrain et marraine, du représentant de l’Académie de La Réunion et des partenaires.« Je tiens à vous féliciter pour votre participation et vos performances. Vous avez eu le courage de représenter vos collèges aujourd’hui. C’est votre victoire, celle d’un collectif construit durablement avec des talents individuels. Pour le Département, l’organisation de ce challenge permet d’affirmer avec force et vigueur que nous aimons et soutenons le sport. Je suis certain que parmi vous, se trouvent de futurs champions de France, d’Europe et pourquoi pas, du monde. Merci à nos talentueux sportifs, Matthieu et Elvire, d’avoir été présents aujourd’hui à nos côtés. Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition de ce Challenge » a indiqué Cyrille Melchior.L’ensemble des collèges a été récompensé sous la forme de bons d’achat pour du matériel sportif. Chaque collégien engagé a reçu une attestation certifiant de sa participation à la manifestation ainsi qu’une médaille.Collège Marcelle Goulette de Saint-Leu. Un bon d’achat de 1000 €, et à titre exceptionnel, la délégation bénéficiera d’un déplacement aux Jeux des Iles de l’Océan Indien de 2019 à l’île Maurice avec le partenariat de la compagnie Air Austral.Collège Guy Moquet de Saint-Benoît. Un bon d’achat de 800 €.Collège Alexandre Monnet de Saint-Benoît. Un bon d’achat de 600 € Département de La Réunion Lu 64 fois





Dans la même rubrique : < > Présence du vice-président Daniel Gonthier au Conseil des Ministres de la COI Journées européennes du patrimoine : Le programme du Département 974