Plein les yeux avec les journées nationales de l’architecture à Saint-Paul

Matières premières, contours peu ordinaire, design contemporains, classiques, modernes ou à l’ancienne … Une fascination pour plus adapte, une réflexion pour les plus curieux, une découverte pour les novices. Située entre l’Art et les Sciences, l’architecture rythme pourtant notre quotidien: écoles, commerces, parc, centres culturels, gares et immeubles d’habitations. Partir de l’existant pour se réinventer ,s’adapter constamment à l’évolution de la société, construire en protégeant nos vies et tout ce qui nous entoure, est un réel défi aux multiples enjeux: écologiques,climatiques, sociaux, économiques et scientifiques. La Ville de Saint-Paul, ville d’art et d’histoire, s’illustre une nouvelle fois dans cette programmation dédiée à la découverte de notre richesse patrimoniale avec des visites et balades dans des lieux dit exceptionnels (maison créole de cases pécheurs) et des mise en lumière sur des constructions en béton ou en bambou. Le protocole soumis à la réglementation lié à la crise sanitaire daté de … est en vigueur.



