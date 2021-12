A la Une .. Plateaux repas dans les avions : La grève continue pour les employés de NewRest

La grève illimitée des salariés de la société NewRest, débutée le 23 décembre dernier, n’est pas près de s’achever. L’heure ne semble pas à la négociation entre la direction et les employés qui confectionnent les repas pour les vols de Corsair et de French Bee. Par Stéphane Pierrard - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 11:58

Entamée le 23 décembre, la grève illimitée de la totalité des employés de NewRest est toujours d’actualité. "On tient bon. Tant qu’on ne négocie pas, nous restons en grève", précise Nadia Tancourt, représentante syndicale CGTR. La direction souhaiterait une reprise du travail comme condition à la négociation. Pour les grévistes, les négociations sont préalables pour envisager un retour au travail et un arrêt de la grève illimitée. Le statut quo.



Les employés grévistes sont rassemblés devant les locaux de NewRest situés à la ZAE de La Mare à Sainte-Marie. Les revendications des employés sont multiples : une hausse de salaire, une prime de Noël, un 13e mois à 100%, la majoration des heures de nuit et l’instauration de primes d’ancienneté et de primes d’intéressement. "En métropole, les employés de NewRest ont droit à ces avantages, mais nous non. Ne sommes-nous pas en France ?", ajoute la représentante syndicale.



Aucune rencontre programmée



NewRest confectionne les plateaux repas pour les compagnies aériennes FrenchBee et Corsair. Son activité concerne aussi la restauration dans l’aéroport.



Une rencontre prévue le 28 décembre a été annulée et aucune nouvelle n’est programmée.