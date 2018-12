Plateau Caillou passe en mode Noël

À 9 heures, un petit-déjeuner sera même offert avant le discours du maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé.



Peu après, place à la danse avec les cheyennes de l’ouest et l’arrivée tant attendue du Père Noël.



Il sera possible de prendre en photos les enfants avec lui.



Et à 11 heures, plusieurs artistes très écoutés à La Réunion monteront sur scène. PLL, Black T, Junior, DJ Sebb et DJ Yaya.