Plateau Caillou fête Noël en avance

L’association sportive et culturelle de Plateau Caillou organisait un arbre de Noël ce samedi 22 décembre 2018 sur l’esplanade de la bibliothèque. Une manifestation réussie et célébrée trois jours avant Noël.L’élue saint-pauloise de ce quartier, Nadine Sévétian, assistait à cet événement. Parade de Minnie et de Mickey, petit-déjeuner offert et concerts… De quoi réunir et rassembler les plus petits et les plus grands pour un moment de partage.Revivez avec nous ce grand moment de convivialité grâce aux photos et aux vidéos prises pour l’occasion. Le groupe PLL assurait une ambiance de folie à Plateau Caillou.Ses membres interprétaient plusieurs titres dont “Met Flasheu” et le fameux “Ral sah”.