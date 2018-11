A la Une .. Plateau Caillou: Une fratrie en prison pour avoir braqué une pharmacie

Hier après-midi, se sont tenues des audiences exceptionnelles au Tribunal de Champ-fleuri à Saint-Denis, suite aux nombreuses interpellations de ces derniers jours.



Parmi elles, un trio étonnant. Deux frères et une soeur ont braqué et violenté le personnel d'une pharmacie située à Plateau-Caillou, jeudi dernier.



Voulant profiter de la fermeture de multiples enseignes, la fratrie était partie pour une casse, alors munie de foulards sur le visage de barres de fer dans la main.



C'est à bord de leur véhicule, sans plaques d'immatriculation, qu'ils aperçoivent cette officine encore ouverte.



L'un des employés les a vu arriver et a donc baissé le rideau avant leur arrivée. Mais ce qui ne les a pas empêché de s'introduire et à briser la vitrine de l'enseigne.



A l'intérieur, chacun son rôle, un des frères s'occupe de la caisse et empoche 500 euros, l'autre des cinq employés. Il n'hésite pas à mettre à terre une des pharmaciennes et de la traîner jusqu'à l'arrière boutique, pour lui demander des comprimés d'Artane.



A la barre, tous n'en menaient pas large. Surtout la soeur, au casier judiciaire maigre, a moins à se reprocher mais s'est opposée à l'arrestation d'un de ses frères.



Un frère, qui lui, est très connu de la justice et a déjà plus d'une condamnation à son actif, dont une dernière assez récente.



Bien qu'il n'ait pas eu envie de revenir sur les faits, le personnel de la pharmacie se dit réellement choqué psychologiquement. La gérante a demandé la prison ferme avec mandat de dépôt pour ses trois agresseurs.



Bien que l'avocate de la défense parle de "folie familiale", le tribunal a tranché et a condamné à quatre ans et trois ans de prison pour les deux frères et dix-huit mois pour la soeur, toujours sous mandat de dépôt.



Et ce n'est qu'un exemple, le tribunal a condamné tous les autres prévenus avec autant de sévérité ce samedi après-midi.





