Société

Plastique et carcasses au menu du World clean up "every" day de Band Cochon

Le site Band Cochon vient de publier son bilan hebdomadaire. 87 dépôts sauvages ont été localisés sur 6 communes. Cette semaine, les chasseurs de cochons ont retrouvé plusieurs carcasses de véhicules, dont des bus. Le site du moulin Kader a également été fortement détérioré par des makots. Enfin, un membre du site a menacé de porter plainte contre une entreprise qui laissait ses déchets sur la voirie afin que les services publics prennent en charge ses déchets dont il a la responsabilité.