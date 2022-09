Communiqué Plastik'Akoz et Miss Réunion se mobilisent pour le World Cleanup Day : 2,4 tonnes de déchets collectés

Dans le cadre du World Cleanup Day, une soixantaine des collaborateurs des entreprises engagées au sein de l’association Plastik'Akoz s’est mobilisée pour une grande collecte de déchets. Le bilan est édifiant. Par N.P - Publié le Lundi 19 Septembre 2022 à 16:26

Le communiqué :



Le rendez-vous était pris ce samedi 17 septembre sur la zone aéroportuaire de Sainte-Marie. Une matinée durant laquelle des collaborateurs des entreprises engagées au sein de l'association Plastik'Akoz se sont mobilisés, avec leurs familles, pour ramasser un maximum de déchets plastiques. Mais pas uniquement. Ferrailles, pneus, batteries, barquettes, canettes et bouteilles ont également été ramassés puis mis en benne pour être recyclés.



Une action qui s'inscrit dans le cadre du World Cleanup Day, cette journée mondiale de mobilisation pour nettoyer la planète. Malgré une opération menée en 2021 sur cette même zone l’année, ce sont à nouveau près de 2,4 tonnes de déchets qui ont été trouvés sur le site et mis en benne.



Créée il y a plus de deux ans, Plastik’Akoz rassemble Antenne Réunion, le Crédit Agricole de La Réunion, EDF Réunion, E. Leclerc Réunion et Suez RV Réunion. A travers cette action, initiée par une soixantaine de collaborateurs volontaires, l’association souhaite agir mais aussi sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs sur les enjeux environnementaux et notamment la lutte contre la prolifération du plastique.



Cette année, et pour la première fois, trois autres entreprises, ABC Scaffolding, Clinifutur et Runeo ont participé à cette journée aux côtés de l’association. Marion Marimoutou, Miss Réunion 2022, invitée de marque de Plastik’Akoz, n’a pas hésité à participer activement au nettoyage du site. « Je porte le titre de Miss Réunion et c’est important pour moi de sensibiliser un grand nombre de personnes, notamment les jeunes, sur le fait que notre planète est en danger et que nous devons en prendre soin », précise-t-elle.



« Nous avons déjà initié plusieurs actions, notamment un guide de bonnes pratiques qui permet de partager des outils que nous avons développés dans chacune des entreprises fondatrices de l’association, explique le Président de Plastik' Akoz, Jean François Finck. Nous poursuivons ce travail de sensibilisation auprès de nos collaborateurs et des Réunionnais et nous continuerons de faire du World Cleanup Day une action phare de l’association ! ».