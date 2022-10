A la Une . Plastic Attack : Les lycéens de Vue Belle veulent déplastifier les comportements

Dans le cadre d’un partenariat européen, des élèves du lycée de Vue Belle ont effectué une opération de sensibilisation des consommateurs et des industriels sur le suremballage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 14:38

Ce vendredi, une trentaine d’élèves du lycée Vue Belle à Saint-Paul se sont rendus au Super U de l’Éperon pour un Plastic Attack. Cette action consiste à sensibiliser et "déplastifier" les clients présents sur place en leur demandant de leur laisser les emballages inutiles au supermarché, qui est partenaire de l’opération.



Ces 30 élèves réunionnais ont participé à cet évènement en même temps que ceux des 4 pays partenaires ( Italie, Roumanie, Turquie et Espagne) où ils se rendront pour renouveler l’opération.



L’objectif de ces Plastic Attack est multiple. Les participants espèrent pouvoir changer les pratiques à chaque niveau de l'industrie de la production et de la distribution alimentaire et sensibiliser la grande distribution pour trouver des solutions responsables.



La loi "Grenelle 2" oblige déjà les supermarchés de plus de 2.500 mètres carrés à mettre à disposition des consommateurs des poubelles de tri. C'est au distributeur de payer une taxe pour la collecte des déchets laissés au supermarché. Cela dans l’objectif d’imposer un surcoût et responsabiliser les fournisseurs.



Les chiffres de cette journée d’action seront remontés aux parlementaires de chaque pays partenaire.









