Plantation des élèves de l’AME sur la plage du centre-ville

Les élèves de l’AME Saint-Leu ont ce jeudi matin 23 septembre 2021 en présence du Maire Bruno Domen et de Bruno Lauret, conseiller municipal délégué à l’habitat, au logement et à la caisse des écoles, planté une dizaine de Manioc marron et six veloutiers sur la plage du centre ville à bonne distance du muret du restaurant où ils réaliseront cette année une fresque.



Ces plantes sont issues de la pépinière de l’école du centre et de celle des services de l’Environnement de la Commune. Pour accompagner les élèves de Véronique Léandre, le chargé de mission du centre d’études des tortues marines, Léo Parain et Stéphane Ciccione le directeur de Kélonia ont tenu à être présents pour rappeler l’importance de ce type de plantes qui au fil du temps s’étaleront sur la plage afin de la préserver l’écosystème comme l’explique Esther, une des élèves : « on est fiers de planter aussi pour sensibiliser les usagers et surtout pour faire revenir un jour les tortues sur cette plage». Et le directeur de Kélonia de rappeler que « jusqu’au XV-XVI siècle et l’arrivée de l’Homme dans l’île, les tortues venaient pondre ici. Désormais, un seul endroit à Saint-Leu, plus au Nord, est un site de ponte ».

Dans le cadre de la semaine du développement durable, les élèves de l’Aire Marine Educative avaient donc à cœur de planter. Preuve en est sur les quatre veloutiers fournis par la classe, un a été offert par une élève, Leewen.



Bruno Domen et Bruno Lauret ont creusé et planté à leurs cotés les veloutiers et maniocs marrons qui seront arrosés chaque matin par les agents du service Environnement. A la pause méridienne, les élèves viendront à leur tour rafraichir le sol avec leurs arrosoirs. Une action saluée par les élus et les experts partenaires de l’Aire Marine Educative.