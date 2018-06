Plant Péi, le nouveau label des végétaux "produits de A à Z à La Réunion"

C'est avec fierté que Patrice Fages, le président de l'UHPR (Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion) a présenté ce matin la nouvelle "marque collective" baptisée Plant' Péi. Un label déposé à l'INPI destiné à mettre en valeur les productions locales. "Il y a un cahier des charges à remplir. Ce sont des végétaux produits de A à Z à La Réunion, par des personnes qualifiées, avec une garantie de qualité, de traçabilité et de résistance", explique-t-il ce mardi matin depuis l'espace La Petite Bulle, à Saint-Gilles les Bains.



Comme lui, une dizaine d'horticulteurs ont d'ores et déjà adhéré à la marque (La Réunion compte près de 200 horticulteurs, dont 40 adhérents à l'UHRP). "Certains ne vont pas tarder à nous rejoindre, on attend un effet boule de neige. C'est de la culture 'Réunion', c'est quelque chose qui va faire grandir notre île", poursuit-il, optimiste sur le développement de la filière. "La création de 500 emplois sur les cinq années à venir est totalement envisageable".



"Donner du sens à sa consommation"



Parmi les adhérents de la première heure figure Joseph Avril, vice-président de l'UHPR. Celui qui est à la tête de l'entreprise familiale "Multiplantes" composée de 18 personnes a été récompensé ce mardi de la médaille du Mérite agricole. "C'est un honneur, c'est formidable d'avoir la chance d'en bénéficier", confie-t-il après avoir reçu sa distinction des mains de la députée Ericka Bareigts, présente pour l'occasion.



"Il est important de donner un sens à sa consommation, de regarder d'où ça vient, comment c'est fait", en profite pour exprimer l'ancienne ministre des outre-mer. L'occasion également d'évoquer la problématique des fonds européens, comme le POSEI (Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et à l' Insularité), dont une possible baisse de montant inquiète la filière. "Depuis le Brexit il y a moins de fonds dans le pot commun européen et la question de la volonté de l'Europe de soutenir se pose sérieusement", indique-t-elle, précisant avoir alerté le Premier ministre et la ministre en charge de l'Europe sur ces questions."C'est un enjeu sur lequel nous devons tous être très mobilisés".