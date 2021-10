Planning des collectes mobiles de sang du lundi 4 au samedi 9 octobre

Lundi 04 octobre 2021

📍 MAIRIE ANNEXE DE LA SALINE LES HAUTS...………………..…………….……….08h00 à 13h00 Mardi 05 octobre 2021

📍 POLE MULTISERVICES DE SALAZIE..…..……………………………………………..08h00 à 13h00

📍 CAMPUS DU TAMPON….…………………….…………………..………………….……09h00 à 14h00



Mercredi 06 octobre 2021

📍 CROUS STE CLOTILDE.……………………………………..………09h00 à 13h00 et 15h00 à 17h00

📍 CAMPUS DU TAMPON….…………………….…………………..………………….……09h00 à 14h00



Jeudi 07 octobre 2021

📍 MAIRIE DE BRAS PANON…………………………………………..…………………....08h30 à 13h00 Vendredi 08 octobre 2021

📍E.LECLERC TAMPON Centre ville ……..………………………………..………….…...12h00 à 17h00



Samedi 09 octobre 2021

📍 EFS ST DENIS CHU FELIX GUYON, Bellepière…………………….……………….....08h00 à 13h00

📍 EFS ST PIERRE 58 rue suffren……………..………………………………………….....08h00 à 13h00



INFOS PRATIQUES



Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.



Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :



- En ligne à l’adresse suivante : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 



PAS DE PASS SANITAIRE



Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs sur l’ensemble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.



IMPORTANT :



INFORMATION OUVERTURES SITES FIXES AU MOIS OCTOBRE 2021 :



Suite à un manque de ressources, nous sommes contraints de réaménager nos ouvertures de sites fixes pour le mois d’octobre. Retrouvez ci-dessous le planning des ouvertures des sites fixes de St Denis et de St Pierre du lundi 04 octobre au samedi 09 octobre 2021