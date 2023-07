A la Une . Planning des collectes de sang du dimanche 23 au samedi 29 juillet

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du dimanche 23 au samedi 29 juillet 2023. Par N.P - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 10:57



📍 SALLE DES FETES DU 12EME KM LE TAMPON …………......09h00 à 15h00



Lundi 24 juillet 2023

📍 CINEPALMES STE MARIE……………................10h00 à 15h00



Mardi 25 juillet 2023

📍 LEADER PRICE ST PAUL Chaussée Royale ……...09h00 à 17h00



Mercredi 26 juillet 2023

📍 LEADER PRICE ERMITAGE ST GILLES LES BAINS........................09h00 à 13h00



Jeudi 27 juillet 2023

📍 E. LECLERC EXPRESS BRAS PANON…............12h00 à 17h00

📍 MAIRIE ST JOSEPH………..08h00 à 12h00



Vendredi 28 juillet 2023

📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT………………..09h30 à 12h30 et 14h00 à 16h30



Samedi 29 juillet 2023

📍 PLACE DES CHEMINOTS LE PORT …......09h00 à 15h00





INFOS PRATIQUES

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

- En ligne à l’adresse suivante :

Pour savoir où donner et obtenir des informations sur les conditions, contre-indications, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang