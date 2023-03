Courrier des lecteurs Planète Terre : Où en est-on du rapport bénéfice/risque ?

(Ukraine : cela a commencé comme toutes les guerres et finira … ? ) Par François-Michel Maugis - Publié le Lundi 6 Mars 2023 à 09:00





Vous ne m’empêcherez pas de dire que l’Occident joue un jeu terriblement dangereux. Nous avons déjà raté une première opportunité d’enrayer le conflit en faisant, provisoirement de l’Ukraine un pays neutre, une sorte de Suisse du Monde. Ne ratons pas la deuxième opportunité (et peut-être la dernière) qui consiste, avec la Chine et la Turquie (et d’autres) de faire pression pour exiger un cessez-le feu, en tout cas, a minima, un accord diplomatique pour n’utiliser aucune arme de destruction massive. L’argumentation étant assez simple : l’utilisation d’une telle arme signerait l’arrêt de mort des belligérants et, a minima la mort de nombreuses autres nations du Monde. Par ailleurs, cela serait peut-être la dernière opportunité offerte à l’Occident, d’aller, pour une fois, dans le sens de la Chine et de la paix. Pardonnez-moi, mais le débat actuel est absurde. Il ne s'agit plus de savoir qui est le méchant, qui a tort, qui a raison, qui est le plus menteur, qui est le plus cruel ou le plus pervers. Au stade où nous en sommes, on s'en fou. Et d'ailleurs, l'histoire du monde (pour ceux qui la connaissent), est constellée de mensonges, de cruautés et de perversions. Le problème majeur posé aujourd'hui à toute l'humanité, est de savoir si oui ou non nous souhaitons bloquer, enrayer l'escalade de la violence agressive qui a nourri toutes les guerres. Le problème est de savoir si oui ou non l'humanité toute entière est prête à courir le risque d'un embrasement guerrier généralisé comme celui que nous avons déjà connu. Enfin, le nouveau problème posé est de savoir si nous acceptons tous, collectivement, de courir le risque d'une 3ème guerre mondiale catastrophique et mortelle pour tous. Ainsi posé, le problème, à mon sens, n'a qu'une seule solution, c'est d'arrêter par tous les moyens possibles cette escalade, autrement que par un conflit nucléaire généralisé. Au lieu de se lancer des invectives agressives de part et d'autre, qui ne font qu'alimenter l'escalade mortelle, il faut jouer carte sur table et demander aux belligérants s'ils veulent vraiment mourir et entraîner dans la mort leurs nations et toutes celles de leurs adversaires. Car il s'agit bien là du risque encouru si l'escalade persiste. Il s'agit bien là du risque réel de l'utilisation de l'arme de destruction/dissuasion massive possédée en quantités comparables par les deux blocs actuellement en conflit. Les discours ne font plus illusion. Par un enchainement des alliances, ce sont quasiment toutes les nations du monde qui seront entraînées dans cette guerre si elle continue de se développer.



Alors, la question que nous devons tous, aujourd'hui nous poser, est extrêmement simple: voulons nous vivre ou courir le risque de tous mourir ? Peu importe la forme que prendra cette consultation des belligérants (diplomatie, référendum mondial, etc.), mais je doute fort que la majorité des peuples de la Terre souhaite mourir brutalement et prématurément, même s'il ne s'agit que d'un risque sérieux.



Aucune guerre ne s'est terminée par l'exigence de libérer d'abord un territoire. La logique militaire a toujours été de signer d'abord un cessez le feu. Ensuite on discute sur les modalités de paix éventuelles. Ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que seuls la Chine et la Turquie réclament des pourparlers de paix. Même Zelensky juge nécessaire de travailler avec la Chine pour résoudre le conflit. L'Occident tout entier, y compris l'ONU et l'OTAN sont plus "va-t'en guerre" que l'Ukraine en exigeant le retrait immédiat des troupes russes. Si on suit cette dernière voie, c'est la continuation assurée de l'escalade et donc, in fine, c'est l'augmentation considérable des chances d'aboutir à une utilisation des armes de destruction massive.