Plan regional pour la maîtrise des compétences clés

Le mercredi 21 septembre 2022, la Présidente de Région, Huguette BELLO, aux côté de Lorraine NATIVEL, 2ème Vice-Présidente, déléguée à la lutte contre l’Illettrisme, a signé la charte d’engagement et de partenariat pour le Plan Régional des Compétences-clés (PR2C).



Cette charte est le symbole d’un engagement fort et partagé entre l’Etat, le Conseil régional, le Conseil départemental, les autorités académiques, la Caf, l’Université et tous ceux qui oeuvrent au développement du territoire de La Réunion. Elle marque la volonté conjointe d’oeuvrer au développement d’une terre réunionnaise apprenante, puisant ses forces dans le passé, ancrée dans le présent et résolument tournée vers l’avenir.