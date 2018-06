<<< RETOUR La Réunion Positive

Plan régional d’aides aux communes - Saint-Philippe Pose de première pierre de la cuisine centrale de l’École du centre / Visites de chantiers emplois verts et visite du chantier des rampes de Basse Vallée



Ce mardi 19 juin 2018, Didier ROBERT, Président de la Région, et Olivier RIVIÈRE, Maire de Saint-Philippe ont effectué une visite de divers sites et équipements financés par la collectivité dans le cadre du Plan d’Aides aux Communes. Lors de cette visite, le Président de Région et le Maire de Saint-Philippe ont visité le chantier de sécurisation des rampes de Basse Vallée, empruntées chaque jour par les habitants de la commune, sont allés à la rencontre des emplois verts sur les sites de Cap Méchant et du Puits des Anglais et ont posé la première pierre de la cuisine centrale de l’École du centre.



Depuis 2010, plus de 11 millions d’euros ont été engagés par la Région pour des projets scolaires, culturels, sportifs et d’accessibilité aux équipements publics de la commune de Saint-Philippe.



Le Plan Régional d’Aides aux Communes de la Région vise à intervenir auprès des collectivités dans la construction, la rénovation, la réhabilitation d’équipements de proximité et permettre ainsi au plus grand nombre de s’épanouir à travers des sites et infrastructures modernes. La ville de Saint-Philippe a été accompagnée notamment dans la sécurisation des rampes de Basse Vallée et la restructuration de la cuisine centrale de l’École du centre. La collectivité intervient également à travers la mobilisation et le financement des emplois verts, actifs au quotidien pour l’embellissement et l’entretien des sites tels que ceux du Cap Méchant et du Puits des Anglais, fréquentés par les habitants et les touristes.

- Sécurisation des rampes de Basse Vallée : celles-ci constituent un axe primordial pour la commune de Saint-Philippe en tant qu’entrée principale à son territoire. 10 000 véhicules empruntent cette route chaque jour. Cette section de la RN2 étant soumise à un aléa fort de chute de pierre, la Région a engagé des travaux de sécurisation consistant à créer un fossé de crête sur le tronçon ouest du chantier (sur environ 1/5e du linéaire des rampes) et à poser des systèmes de protection en falaise (filets/grillages plaqués, confortements…). La collectivité a engagé une enveloppe de 4 millions d’euros pour la réalisation de cette opération comprenant les études, les travaux, le foncier et les mesures environnementales.



- Les chantiers Emplois Verts / sites de Cap Méchant et du Puits des Anglais : Les emplois verts interviennent au quotidien sur toute l’île et entretiennent les espaces verts / aires de pique nique des communes. Ils interviennent également dans le nettoyage des ravines pour éliminer le risque de développement des maladies telles que la dengue. Depuis 2010, plus de 2,6 millions d’euros ont été consacrés aux Emplois Verts de la Commune de Saint-Philippe, notamment pour l’entretien des sites de Cap Méchant et du Puits des Anglais sur lesquels plus de 10 agents Emplois Verts sont mobilisés.

- La cuisine centrale de l’École du Centre : la Région a financé la nouvelle cuisine centrale de l’École du centre à hauteur de 1,9 million d’euros. Une extension est prévue au rez-de-chaussée. Les travaux et la conception du lieu seront réalisés de manière à apporter un maximum de lumière. L’ancienne cuisine sera réhabilitée pour la création de vestiaires/sanitaires conformément à la réglementation handicapé et le respect de la marche en avant de production. Ces travaux permettront de doubler la capacité de production de repas de 600 à 1200 repas par jour.



La 2ème génération du Plan d’Aides aux Communes est engagée avec une enveloppe de 300 millions d’euros sur 6 ans pour aider les communes et les intercommunalités dans le financement de divers équipements publics (scolaires/sportifs/culturel...). La Réunion Positive

