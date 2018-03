Plan pour un meilleur accès à l'eau dans les Hauts Plus de 40 M d’euros mobilisés

Ce mercredi 21 février, s'est déroulé au Palais de la Source, le comité de restitution du Plan d'actions pour un meilleur accès l'eau dans les Hauts. Fruit d'une démarche concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire, ce plan inédit pour les Hauts dans ce domaine spécifique qu'est l'eau, apporte un premier socle d’actions prioritaires et concrètes qui permettront d’améliorer la desserte en eau pour les habitants, les agriculteurs ou les activités des Hauts (retenues collinaires, mise en œuvre de nouveaux réseaux hydrauliques, captages, etc.), mais également, la connaissance des ressources disponibles.



42 actions impliquant différents maitres d'ouvrage (collectivités, associations, Office de l'eau,...) pour un coût évalué à plus de 40 M€ sont regroupées dans ce plan.

La force de cette démarche, menée par le Département de manière volontariste, a permis de fédérer l’ensemble des acteurs (Département, Région, communes, EPCI, associations, profession agricole, etc.) autour d’un projet commun, et d’une liste d’actions prioritaires.

Les partenaires se sont d'ores et déjà lancés dans la mise en œuvre des actions identifiées. A noter qu’à ce jour, 30 % d’entre elles sont engagées.