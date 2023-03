Communiqué Plan eau : "Notre appel a été entendu"

Par N.P - Publié le Jeudi 30 Mars 2023 à 17:48

Le communiqué du maire du Port :



Le « Plan Eau » présenté par le Président de la République ce jeudi 30 mars consacre un axe entier à la réutilisation des eaux usées. Le Président a notamment annoncé que 1000 projets de réutilisation des eaux usées allaient être lancés dans les 5 prochaines années.



Cette annonce est une excellente nouvelle pour la commune du Port qui porte un projet de REUSE depuis plus de trente ans. Nous avions d’ailleurs alerté le Ministre des Outre-mer sur cette problématique lors de sa dernière venue sur notre île.



Nous sommes satisfaits de voir que notre appel a été entendu et que le gouvernement prend la mesure de cet enjeu d’importance nationale qu’est la préservation de la ressource en eau. Rappelons qu’avec moins de 1% des eaux usées traitées, la France est loin derrière d’autres pays tels que l’Espagne ou Israël. Nous attendons désormais avec impatience de voir la concrétisation de ces annonces. Olivier Hoarau, Maire du Port