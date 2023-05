Communiqué Plan eau 2023 en Outre-Mer : Nathalie Bassire alerte le gouvernement sur le prix de l'eau

Voici le communiqué de presse de la députée Nathalie Bassire au sujet de son intervention lors de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire à l'Assemblée nationale : Par NP - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 10:54

Plan eau 2023 en Outre-Mer : La députée Bassire obtient des engagements et alerte le gouvernement sur le prix de l'eau



A l’occasion de la Commission du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire à l’Assemblée Nationale, dont je suis la Secrétaire, j’ai interpellé ce mercredi 3 mai 2023 M. Christophe Béchu, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au sujet des dépenses éligibles du « Plan EAU » annoncé récemment par le Président de la République, en particulier l’enveloppe spécifique de « 35 Millions d’euros supplémentaires par an » allouée aux Outre-Mer.



J’ai obtenu de ce dernier que les travaux de renouvellement des canalisations obsolètes sont bien éligibles à ce dispositif : la situation à La Réunion est critique puisque en moyenne plus de 50% de l’eau est perdue avant d’arriver au robinet à cause de fuites importantes, soit plus d’1 litre sur 2 …



Ces travaux de remplacement des conduits d’alimentation en eau potable sont donc prioritaires !



Je ne manquerai pas de relayer très prochainement ces informations à la CASUD où je siège en qualité de conseillère municipale et communautaire du Tampon.



En outre, j’ai attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité pour les intercommunalités de ne pas augmenter les factures d’eau, notamment en raison des travaux, lorsque des financements sont alloués, car il serait anormal qu’on fasse payer l’usager alors que le contribuable a déjà participé financièrement (les subventions aux collectivités locales sont issues de l’argent de nos impôts).



Nos familles n’ont ainsi pas à payer deux fois le prix de l’eau dans un contexte de vie chère et de pauvreté, aggravé par une très forte inflation, d’autant qu’elles font des efforts sensibles depuis de nombreuses années pour éviter le gaspillage et ainsi réduire leurs consommations d’eau. Augmenter le prix de l’eau serait donc non seulement particulièrement absurde et profondément injuste, mais constituerait une double peine pour notre population exsangue !