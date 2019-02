Plan de titularisation: Le spectre de la grève plane sur la mairie de Saint-Paul

La menace d'un mouvement social plane sur la mairie de Saint-Paul. L’intersyndicale (CFTC, CGTR, SAFPTR, Unsa) a donné une conférence de presse ce mercredi après-midi pour évoquer l’épineux dossier de la titularisation des agents. Les syndicalistes reprochent au maire de laisser 15 agents sur le carreau et de ne pas respecter ses promesses.



Pour rappel, 104 titularisations avaient été actées par le maire, dont 79 noms issus de l’application des critères proposés par l’intersyndicales et 25 choisis par le premier magistrat. Le tout pour un budget d'1,5 million d'euros.



À l’issue des entretiens réalisés avec la DRH, 64 agents communaux ont accepté leur titularisation (et ont depuis signé un arrêté de stagiairisation) et 15 autres se sont désistés (désistements liés à des départs prochains à la retraite). "Par un système mécanique, ils devaient être remplacés par 15 autres [choisis selon les critères de l’intersyndicale]", explique Alix Méra, responsable de la section CFTC de Saint-Paul. D es éléments qui auraient été rappelés lors d'une réunion en mairie le 5 février dernier.



Problème : "Rien n'a été fait pour ces 15 agents,. Par contre, la DRH a reçu l’instruction de l’autorité de titulariser 15 agents à partir d’une liste remise par l’autorité", déplorent les syndicalistes.



"On ne demande pas à ce que les 15 choisis par le maire ne soient plus titulaires. Mais que les 15 qui devaient l'être soient titularisés en mars. Le budget, ce n'est pas notre problème", ajoute Gina Hoarau, secrétaire générale de l'Unsa - mairie de Saint-Paul.



En l’absence de réaction de la collectivité, les syndicats appelleront à la mobilisation devant la mairie.