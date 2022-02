Plan de reprise d’activités

Suite à l’annonce de la levée de l’alerte rouge, l’ensemble du personnel communal est appelé à reprendre leurs services dans les plus brefs délais.



Tous les agents (administratifs et techniques) sont donc priés de rejoindre leurs postes de travail afin de procéder à la remise en route progressive du service public.



De plus, Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu vous informe que le portage des repas du CCAS sera assuré avec un léger décalage, le temps que les chaînes de production se mettent en place.